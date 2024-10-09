CİTTASLOW YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ İSTANBUL TURİZM FUARINDA

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl İstanbul’da 9-10 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı’na katılarak Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Yeniboğaziçi’ni tanıtma fırsatı buldu. Dünya genelinden çok sayıda turizmci ve ziyaretçinin ağırlandığı fuarda, Yeniboğaziçi’nin eşsiz doğal güzellikleri ve sürdürülebilir yaşam kültürü büyük ilgi gördü. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in yaptığı açıklamada, “Cittaslow kimliğiyle öne çıkan Yeniboğaziçi’nin bu tür uluslararası platformlarda tanıtılması, bizim için çok önemli. Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle, sakin ve sürdürülebilir yaşam tarzımızı, tarihi ve doğal zenginliklerimizi geniş bir kitleye aktarma fırsatı bulduk,” dedi. Yeniboğaziçi standı, bölgenin yavaş şehir felsefesini, çevre dostu politikalarını, yerel kültürünü ve turistik cazibe merkezlerini tanıtarak büyük ilgi topladı. Ziyaretçilere, Yeniboğaziçi’nin sürdürülebilir turizm anlayışı ve bölgenin sunduğu sakin yaşam deneyimi hakkında detaylı bilgi verildi. Bu katılım, Yeniboğaziçi’nin uluslararası turizm arenasındaki bilinirliğini artırmayı ve daha fazla turisti bölgeye çekmeyi hedefliyor.