Cittaslow KKTC Ağı Başkanlığı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’dan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya devredildi.

Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağı’ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Turizm ve Belediyeler Birliği olarak adlandırılan Cittaslow (Sakin Şehir) Ağının, 1999 yılında İtalya’da kurulduğu ve bugün 33 ülkede 296 kent ile temsil edildiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ağda, 5 üye kenti ile temsil edildiği kaydedilen açıklamada, 2014 yılında Yeniboğaziçi Belediyesi’nin üyeliği ile ülkeye kazandırılan uluslararası temsiliyetin ardından Lefke, Mehmetçik-Büyükkonuk belediyelerinin üyeliklerinin de tamamlanmasıyla, 2018 yılında ulusal ağın kurulduğu belirtildi.

Geçitkale Serdarlı Belediyesi’nin üyeliğinin tamamlanması sonrasında Cittaslow KKTC Ulusal Ağının temsiliyetinin tanımlandığı ifade edilen açıklamada, KKTC ağının, Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik-Büyükkonuk, Geçitkale-Serdarlı ve Tatlısu belediyelerinden oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde yapılan toplantıda, Cittaslow KKTC Ağı Başkanlığının, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’dan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya devredildiği belirtildi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın katıldığı toplantıda, 2024 yılı ile ilgili yapılması planlanan projelerin tartışıldığı kaydedildi.

-Kaya

Her yıl dönüşümlü olarak yapılan ağ başkanlığını üstlenen Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Cittaslow felsefesinin, insan ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını ve kentlerde kimlikleri oluşturmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Bu anlayışın ülkenin yerel dokusu ve kültürünün tanıtılmasına büyük katkı sağladığını ifade eden Kaya, “Bu unvanı taşıyan kentler, kültürlerine, doğalarına ve yerel değerlerine sahip çıkarak, üretimi teşvik etmekte ve bu yönde politikalar geliştirmeye devam etmektedir” dedi.

Savaşlar, doğal afetler ve salgınların tüm dünyayı etkilediği bu günlerde yerel yönetimlere düşen sorumlulukların ne kadar çok olduğunun görüldüğünü kaydeden Kaya, yerel üretim ve kentlerin, iyi politikalar üreterek, korunmak zorunda olduğunu belirtti.

Cittaslow KKTC Ağı olarak ilerleyen süreçlerde bu yönde ortak çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Aziz Kaya, “Gerek ülkemizin tanıtılması gerekse kentlerimizin değerlerinin yaşatılarak, gelecek nesillere aktarılması için birlikte çalışacağız” dedi.