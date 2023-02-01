Çinli bilim insanlarının, Parkinson hastalığına karşı geliştirdiği kök hücre tedavisinin maymunlar üzerinde yapılan deneyde etkili sonuç verdiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin'in Kunming Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bilim insanları, kök hücreleri maymun beynine naklederek Parkinson semptomlarını gidermeyi başardı.

Araştırmacılar, kök hücre naklinin, Parkinson etkisiyle beyin fonksiyonları hareket dahi edemeyecek halde bozulmuş olan hayvanların 2-3 hafta içinde ayağa kalkıp kendi başlarına beslenebilir hale gelmesini sağladığını bildirdi.

5 yıl boyunca izlenen hayvanlarda tedavi etkilerinin kalıcı olduğu gözlendi.

Araştırmacılar, tedavi için insan göbek bağından elde ettikleri mezenkimal kök hücrelerine, dopamin sentezi yapmasını sağlayacak üç gen aktardı.

Tedavinin fareler üzerinde denenip başarılı olmasının ardından 2017'de maymunlarla yapılan deney başlatıldı.

Genetik olarak tasarlanmış kök hücrelerin insanlarda da başarılı olması halinde, Parkinson'a karşı ucuz ve etkili bir tedavi olabileceği öngörülüyor.

Bilim insanları, ileriki safhada tedavinin güvenilirliğine ve tatbikine ilişkin detaylar üzerinde çalışacak. Bunun ardından insanlar üzerine geniş çaplı klinik denemeler yapılması hedefleniyor.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası uzman tıp dergisi "Parkinson's Disease"de yayımlandı.

Dünya genelinde 60 yaş üstü insanların en az yüzde 1'inde görülen Parkinson, çağın en yaygın dejeneratif beyin hastalığı konumunda bulunuyor.

Henüz sebebi bilinmeyen hastalığı, beyinde bedenin hareketlerini düzenleyen dopamin enzimini salgılayan sinir hücrelerinin azalmasının tetiklediği sanılıyor.