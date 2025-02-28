Çin ve Pakistan, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki görevlere Pakistanlı astronotların da katılması konusunda anlaşmaya vardı.

Xinhua'nın haberine göre, bir grup Pakistanlı astronotun uzay istasyonundaki görevlere katılmak üzere Çin'de eğitilmesine ilişkin anlaşma İslamabad'da imzalandı.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı (CMSA) ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Çin hükümeti bir grup Pakistanlı astronotu seçerek uzay görevi için eğitecek.

Seçme ve eğitim sürecinin ardından Pakistanlı astronotlar, Çinli meslektaşlarıyla birlikte kısa görevler için Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Böylece, Pakistanlı astronotlar, Çin'in uzay istasyonunun ilk yabancı misafirleri olacak.

- Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) istasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemesi taşınıyor.