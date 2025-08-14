Çin’de yapay zeka destekli insansı robotlar, ilk kez otonom olarak beşerli takımlar halinde oynadıkları futbol maçlarını tamamladı.

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) yayın organı Global Times’ın haberine göre, bu karşılaşmalar Pekin’de "Dünya İnsansı Robot Oyunları" kapsamında düzenlendi.

İki forvet, iki defans ve bir kaleciden oluşan takımlar, maçın başlamasıyla birlikte tamamen otonom olarak sahada mücadele etti.

Bu maç, yapay zeka destekli insansı robotların otonom olarak oynadığı ilk beşerli takım futbol karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

Maçın hakemi Dong Hao, 40 dakika süren karşılaşmanın kural kitabının yaklaşık 70 sayfa olduğunu belirterek, insanlarla oynanan futbol maçına benzer olsa da faullerin daha "hoşgörüyle" karşılandığını söyledi.

Dong, robotların çeşitli cisimleri tanıyabilmesi ve gol atabilmek için takımla koordineli çalışabilmesinin, günlük yaşama uyarlanması durumunda insanlara yardımcı olabileceğini ifade etti.

Pekin’de 3 gün sürecek olan "Dünya İnsansı Robot Oyunları" kapsamında, 280 takımdan 500’ü aşkın robot 16 ülkeyi temsil edecek. Futbol, atletizm ve jimnastik gibi 26 spor dalında toplam 538 yarışma düzenleniyor.

Çin'de haziranda yapay zeka destekli robotlar ilk kez üçe üç maç yapmıştı.