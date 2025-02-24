Cıciang eyaletinin Hangcou şehrinde görülen davada mahkeme, Cang'ın, ICBC'de çalıştığı dönemde 177 milyon yuan (yaklaşık 24,4 milyon dolar) rüşvet aldığına ve bazı kişiler ile şirketlere haksız kredi ve iş sağlayarak görevini kötüye kullandığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin kanunlarına göre sanığın cezası, iki yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Uluslararası iş tecrübesine sahip bir yönetici olarak bilinen 60 yaşındaki Cang, ICBC'den önce Amerikan teknoloji şirketi Hewlett Packard, İngiliz Schroders, Amerikan Goldman Sachs ve Alman Deutsch Bank'da çalışmıştı.

2010-2018 yıllarında ICBC'de görev yapan Cang, Çin'de finans sektöründe 2021'den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında suçlanan üst düzey yöneticilerden biri olmuştu.

Cang hakkında Ekim 2023'te yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Eski yönetici Mayıs 2024'te de Çin Komünist Partisinden ihraç edilmişti.