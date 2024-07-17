Çin'in Sıçuan eyaletinin Zıgong bölgesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililer, Zıgong'da 14 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yangın nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
Alevler ve duman nedeniyle alışveriş merkezinde mahsur kalan 30'a yakın kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: rss