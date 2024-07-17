 Çin'in Sıçuan eyaletinin Zıgong bölgesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililer, Zıgong'da 14 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guterres: "Gazze'deki İnsani Durum Hepimiz İçin Ahlaki Bir Kara Leke" Guterres: "Gazze'deki İnsani Durum Hepimiz İçin Ahlaki Bir Kara Leke"

Yangın nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Alevler ve duman nedeniyle alışveriş merkezinde mahsur kalan 30'a yakın kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: rss