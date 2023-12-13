Çin ile Vietnam arasında diplomasi, ticaret, savunma ve deniz alanlarında 36 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Viet Nam News'in haberie göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün başladığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.

Nguyen, resmi karşılama töreninin ardından yaptığı açıklamada, Vietnam'ın Çin ile ilişkilerinin geliştirilmesinin birinci öncelik ve stratejik tercih olduğunu söyledi.

Güçlü ilişkilerin her iki ulusun refahının yanı sıra küresel barışa ve ilerlemeye katkı sunacağını dile getiren Nguyen, Şi'nin ülkesine üçüncü ziyaretinin iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığının kuruluşunun 15'inci yıl dönümüne denk geldiğinin altını çizdi.

-Diplomasi, ticaret, savunma ve deniz alanlarında iş birliği

Ziyaret sırasında Çin ile Vietnam'ın bakanlıkları, kurumları, sektörleri ve yerel yönetimleri arasında 36 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların diplomasi, ticaret, savunma ve deniz alanlarında olduğu aktarıldı.

-Şi, Biden'ın ziyaretinden kısa süre sonra Vietnam'da

Çin lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ın eylüldeki ziyaretinden kısa süre sonra Vietnam'ı ziyaret etti.

Pekin yönetimi, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisiyle kurduğu ortaklıklar eksenine yaklaşmasından endişe ettiği Vietnam ile ideolojik ve ekonomik bağlarını konsolide etmeyi hedefliyor.

Biden ziyaretinde, ABD-Vietnam ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselttiklerini duyurmuştu. Böylece ABD'nin Vietnam ile ilişkileri, Çin'in Vietnam ile ilişkileriyle eşit düzeye gelmişti. Vietnam, kasımda da ABD'nin bölgedeki müttefiki Japonya ile ilişkilerini aynı düzeye yükseltmişti.

Vietnam, ABD'nin Çin'in Asya-Pasifik'teki artan nüfuzuna karşı denge oluşturmak amacıyla bölge ülkeleriyle ittifak ve ortaklık bağlarını geliştirmeye yönelik Hint-Pasifik stratejisinde kritik yer işgal ediyor.

Biden, 10 Eylül'deki Vietnam ziyaretinde, Hanoi yönetimine ekonomi, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirme mesajı verirken, ziyarette Çin ile ABD arasındaki ihtilaf konusu çip üretimi ve nadir metaller konusunda işbirliği anlaşmaları duyurulmuştu.

Çin, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklar ağını genişletmeye yönelik adımlarını kendisine karşı "dışlayıcı askeri blok oluşturma" çabası olarak görürken, Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında sık sık gerilimlere dönüşen egemenlik ihtilafları, Çin'in artan askeri varlığı ve müdahaleci tavrından rahatsız bölge ülkelerini ABD'ye yaklaştırıyor.

Güney Çin Denizi'nde en uzun sahil şeridine sahip Vietnam, Çin ile ideolojik yakınlığına ve iyi ilişkilerine karşın, bu tür sürtüşmelerden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Çin ve Vietnam, Küba, Laos ve Kuzey Kore ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.