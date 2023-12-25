Çin, "Tienmu-1" uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

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Ticari meteorolojik veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 23'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak'ta, dört uydudan oluşan ikinci grup 22 Mart'ta, dört uyduluk üçüncü grup 20 Temmuz'da fırlatılmıştı.