Güney Kıbrıs ile Çin arasında hava taşımacılığı alanında mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı

Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Güney Kıbrıs vatandaşları için vizeyi kaldırma kararı aldığı, iki taraf arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandığı haber verildi.

Alithia, Çin hükümetinin bu kararını, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’taki görüşmesi sırasında açıkladığını yazdı.

Habere göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in Hristodulidis-Wang Yi görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çin Dışişleri Bakanı’nın, ülkesinin Çin’i ziyaret eden Rum vatandaşlarına uyguladığı vizeleri artık kaldırdığı bilgisini verdiğini” söyledi.

Haravgi’ye göre, Letimbiotis, Hristodulidis-Wang Yi görüşmesinde Çin ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan hava taşımacılığı anlaşmasının da ele alındığını belirtti.

Görüşmede, Kıbrıs sorununun da ele alındığını belirten Letimbiotis, Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden biri olarak Kıbrıs sorununda Rum yönetimine ezelden beridir, ilke ve değerler tahtında destek verdiğini söyledi.

Aynı gazete, Çin ile Güney Kıbrıs arasında hava taşımacılığı alanında, iki ülke arasındaki uçuşların daha da liberalleştirilmesini öngören bir karşılıklı anlayış mutabakat zaptı ve devletler arası havacılık anlaşması parafe edildiğini yazdı.

Habere göre, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nde parafe edilen anlaşma tercihe göre; Çin’deki iki havalimanının hizmet sunması ile Avrupa ve Çin hava taşımacılarının çoklu varış noktası (multiple designation) belirlemesini öngörüyor. Buna ek olarak hava taşımacıları haftalık 35 uçuşa kadar üçüncü ve dördüncü serbestlik haklarını ve İki ülke arasında veya ötesinde isteğe bağlı seçilecek dört noktaya haftalık 35 uçuşa kadar beşinci serbestlik haklarını kullanabilecek.

İmza töreninde hazır bulunan Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, bu anlaşmanın Güney Kıbrıs ile Çin arasında turizm ve ticaretin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Rum Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Panayota Dimitriu ise, anlaşma ile Çin’in Güney Kıbrıs üzerinden AB üyesi ülkelerle, Avrupa’nın ise Uzak Doğu ile bağlantısının güçleneceğini söyledi. Uçuşların başlamasıyla ilgili bir program olup olmadığı sorusuna da Dimitriu, “Karşılıklı seferlere başlamak havayolu şirketlerine kalmış bir şey. Biz bu faaliyetleri kolaylaştırmak için buradayız.” cevabını verdi.