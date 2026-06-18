Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in kritik minerallerin küresel sanayi ve tedarik zincirlerini güvenli ve istikrarlı hale getirmeye yönelik tutumunun değişmediğini vurgulayan Sözcü Lin, "G7 ülkelerini, piyasa ekonomisinin ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına uymaya, küçük bir grubun kendi koyduğu kurallarla uluslararası ticaret düzenini sekteye uğratma girişimine son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lin, Çin'in ihracat kontrol sistemini standardize etme ve iyileştirme çabasının uluslararası pratiklerle tutarlı olduğunu, dünya barışını ve bölgesel istikrarı daha iyi korumayı ve silahların yayılması ve diğer uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeyi amaçladığını savundu.

Fransa'nın ev sahipliğinde 15-17 Haziran'da Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ortak açıklamasında, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin tedarikinde Çin'e bağımlılığın azaltılması gerektiğine vurgu yapılmıştı.

Çin'in dünyada kritik minerallerin üretiminin yüzde 60'ını çıkarırken işlenmesi payı yüzde 85'i buluyor. Ülke, nadir toprak elementlerinin de yaklaşık yüzde 70'ini üretiyor.