Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan, Şi ve Trump'ın başkent Pekin'de yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin, iki ülke arasındaki "en büyük ortak payda" olduğunu ifade etti.

Tayvan meselesinin, ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konu olduğunu belirten Şi, Trump'a Tayvan konusunun iyi yönetilmesi halinde ilişkilerin istikrarını koruyacağını, aksi takdirde iki ülke arasında "çatışmalar yaşanabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye" atacağını söyledi.

Şi, Tayvan'ın bağımsızlığı ile Tayvan Boğazı'ndaki barışın ateşle su gibi "uzlaşmaz" olduğunu vurgulayarak, ABD tarafının Tayvan meselesinin ele alınmasında son derece ihtiyatlı davranması gerektiğini belirtti.

-İkili ilişkilerde yeni bir sayfa

Şi, uluslararası durumun "değişken ve çalkantılı" olduğuna dikkati çekerek, "ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması için Başkan Trump ile birlikte ikili ilişkilerin rotasını belirlemeye hazırım." ifadesini kullandı.

İkili ilişkilerin "istikrarlı ve güçlü" bir şekilde geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Şi, Trump ile yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurma konusunda yeni bir vizyon üzerinde mutabık kaldıklarını aktardı.

Şi ayrıca, söz konusu vizyonun gelecek üç yıl ve devamında ikili ilişkilere stratejik bir yol haritası sunacağını vurguladı.

Ekonomik meselelere de değinen Şi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların her iki taraf için de "kazançlı" bir nitelik taşıdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmazlıkların olduğu durumlarda, eşit şartlarda istişare yapmak tek doğru seçenektir. Dün, ekonomi ve ticaret alanında olumlu sonuçlar elde ettik. Taraflar, büyük çaba sarf ederek oluşturduğumuz bu olumlu ivmeyi birlikte sürdürmelidir. Çin, kapılarını da daha da açacaktır. ABD şirketleri, Çin'in reform ve açılım sürecine derinlemesine dahil olmuştur. Çin, ABD ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini memnuniyetle karşılamaktadır."

-"En büyük zirve"

ABD Başkanı Trump da Çin'e ziyaret gerçekleştirmekten büyük onur duyduğunu belirterek, ülkesi ile Çin'in çok iyi ilişkileri olduğunu, kendisi ile Çinli mevkidaşının, iki ülke liderleri arasında bugüne kadar kurulmuş en uzun soluklu ve harika ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

Samimi iletişim kurduklarını ve birçok önemli konuyu çözdüklerini aktaran Trump, "Şi büyük bir lider ve Çin büyük bir ülke. Şi'ye ve Çin halkına büyük saygı duyuyorum." dedi.

Trump, bugün yaptıkları görüşmenin, bütün dünyanın gözlerini çevirdiği "en büyük zirve" olduğunu kaydederek, "Başkan Şi ile birlikte iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek, farklılıkları doğru şekilde ele almak, ikili ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi düzeye çıkarmak ve muhteşem bir geleceğe kucak açmak için çalışacağım." şeklinde konuştu.

ABD ile Çin'in dünyadaki en önemli ve güçlü iki ülke olduğunu savunan Trump, birlikte iki ülke ve dünya için pek çok büyük ve iyi şeyler başarabileceklerini söyledi.

Trump, ABD iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin de bu ziyarette kendisine eşlik ettiğini kaydederek, "Hepsi Çin'e saygı duyuyor ve değer veriyor. Onları Çin ile işbirliğini genişletmeye şiddetle teşvik ediyorum." dedi.

Görüşmede ayrıca iki lider, Orta Doğu, Ukrayna ve Kore Yarımadası'ndaki durum gibi önemli uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ile G20 Zirvesi'nin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için birbirlerine destek verme konusunda mutabık kaldı.