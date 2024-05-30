Şi, Filistin için 72 milyon dolar yardım sözü verdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Arap ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirilen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "İsrail-Hamas savaşına odaklanan" uluslararası bir barış konferansı çağrısında bulundu.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre Şi, Pekin'in Arap ülkeleriyle birlikte çalışarak sorunu "adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözmek ve uzun vadeli barış ve istikrarı sağlamak" istediğini kaydetti.

Çin lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanılmaz acılara neden olan savaş sonsuza kadar devam edemez, adalet kalıcı olarak yok edilemez ve iki devletli çözümün önemi sorgulanamaz. İki devletli çözüm kararlılıkla desteklenmeli. Çalkantılı bir dünyada, uyum içerisinde yaşamanın yolu karşılıklı saygıdır. Kalıcı güvenliğin temeli ise adalet ve hakkaniyettir."

Çin'in ev sahipliği yaptığı forumda, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi, Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife'nin yanı sıra diğer Arap Ligi ülkelerinin dışişleri bakanları yer alıyor.

-Çin'den Filistin için 72 milyon dolar insani yardım sözü

Çin'in, "dünya barışı ve istikrarının korunması için bir model olarak Arap ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeye" çalıştığını dile getiren Şi, ülkesinin Gazze'deki insani krizin hafifletilmesini ve savaş sonrası yeniden inşayı desteklemeye devam edeceğini belirterek 69 milyon dolar acil insani yardım sözü verdi.

Ayrıca Şi, Çin'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA), Gazze'ye acil destek amaçlı 3 milyon dolar bağışta bulunacağını söyledi.

-Arap ülkelerine, işbirliğini güçlendirme çağrısı

Çin lideri, Pekin'in Arap ülkeleriyle petrol ve gaz sektörlerinin yanı sıra daha büyük ölçekli yatırımlar dahil çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği yapacağını kaydetti.

Arap devletlerini de ticaret, temiz enerji, uzay araştırmaları ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye çağırdı.

Çin, Körfez enerjisinin en büyük müşterilerinden biri Çin gümrük verilerine göre, 2023 yılında Çin ile Körfez arasındaki ikili ticaret 286 milyar doları buldu. Tek başında Suudi Arabistan bu ticaretin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

-Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu

Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu (CASCF - China-Arab States Cooperation Forum), Çin ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2004 yılında kuruldu.

Forum, Çin ile Arap Birliği'ne üye 22 ülke arasında ekonomik, kültürel, politik ve sosyal alanlarda işbirliğini teşvik ediyor.

Forumun ana hedefleri ve faaliyet alanları arasında ekonomik işbirliği, kültürel değişim, politik diyalog, teknolojik ve bilimsel işbirliği ile sağlık ve çevre konuları bulunuyor.