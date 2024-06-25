Çin'in Chang'e 6 sondası Salı günü Ay'ın az keşfedilmiş uzak tarafından kaya ve toprak örnekleriyle Dünya'ya dönerek küresel bir ilke imza attı.

Çin'in keşif aracı Chang'e 6, Ay'ın uzak tarafından topladığı kayalık ve toprak örnekleri ile Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesindeki planlanan alana sabah saatlerinde iniş yaptı.

Uydu, sonda, iniş ve yükseltme araçları ve dönüş mekiğinden oluşan Chang'e 6, bugüne kadar Ay'ın karanlık yüzeyinden kayalık ve toprak örneği toplayan ilk keşif görevi olurken, Çin de bunu gerçekleştiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

Çinli bilim insanları, 2.5 milyon yıllık volkanik kaya ve diğer maddeleri içermesini bekledikleri örneklerin, Ay'ın iki yakasındaki coğrafi farklılıklarla ilgili soruları yanıtlayabileceğini umuyor.

Geçmişteki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği, Ay'ın yakın tarafından örnekler toplamış olsa da, Çin'in gerçekleştirdiği operasyon ile Ay'ın uzak tarafından ilk kez örnek alınarak Dünya'ya getirilmiş oldu.

Ay'ın uzak tarafı, dünyadan görülmeyen; yakın tarafı ise Dünya'dan görülen taraf olarak biliniyor.

Uzak tarafta, yakın tarafta görülen nispeten düz genişliklerle karşın dağlar ve darbeli kraterler yer alıyor.

- 'En temel sorulara yanıt verilebilir'

Çin'in gerçekleştiği görev kapsamında 3 Mayıs'ta Dünya'dan ayrılan Chang'e 6 isimli Ay sondasının yolculuğu 53 gün sürdü.

Çin Bilimler Akademisi'nde jeolog olan Zongyu Yue, akademi ile ortaklaşa yayınlanan Innovation Monday dergisine yaptığı açıklamada, örneklerin "Ay bilimi araştırmalarındaki en temel bilimsel sorulardan birine yanıt vermesi bekleniyor: iki taraf arasındaki farklılıklardan hangi jeolojik faaliyet sorumlu?" dedi.

Çin son yıllarda Ay'a çok sayıda başarılı görev gerçekleştirdi. Son olarak Chang'e 5 sondası ile Ay'ın yakın tarafından örnekler toplamıştı.

Keşif aracının Ay'ın geçmişinden gelen meteor çarpmalarının izlerini taşıyan materyalleri de Dünya'ya getirmesi umuluyor.