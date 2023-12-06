Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da faaliyet gösteren inşaat malzemeleri satan bir işyerinde satış danışmanı olarak çalıştığı sırada faturalarla oynayarak, iş yerine ait 38 bin 162 TL parayı çalan Cihan Yarkın tutuklanarak, bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Öjen Açıkada zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 2023 Mayıs ve Kasım ayı içerisinde müstahdemi olduğu Lefkoşa'da faaliyet gösteren inşaat malzemeleri satan bir işyerinde satış danışmanı olarak çalıştığı sırada, müşterilere yaptığı satıştan temin ettiği gerek nakit gerekse slip üzerinden aldığı ödemeleri şirket hesaplarına geçirmediğini söyledi. Polis, zanlının daha önceden tahsil ettiği faturaların numaralarını kullanarak sahteleyip, satmış olduğu malları tekrar müşteriye iade etmiş gibi gösterip, hazırladığı 59 adet sahte faturaları şirkete sunarak, 38 bin 162 TL parayı tasarrufuna geçirip sirkat ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını, gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.