Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Süt Endüstrisi Kurumu’na teslim edilen inek, koyun ve keçi sütü alım fiyatlarına yarından itibaren yüzde 12,17 artış yapılacağını duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre; soğuk zincirde teslim edilen inek sütünün litre fiyatı 24,65 TL’den 27,65 TL’ye yükseltildi. İnek sütünde bin litreye kadar DGD desteği litre başına 3,50 TL, PDO destek primi ise 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, koyun sütünde ise, soğuk zincir alım fiyatı 48 TL’den 54 TL’ye çıkarıldı. Koyun sütü üreticilerine litre başına 12 TL DGD desteği ile 8 TL PDO Destek Primi verilmeye devam edilecek.

Keçi sütünde, soğuk zincir alım fiyatı 37 TL’den 42 TL’ye yükseltildi. Keçi sütü üreticileri için litre başına 12 TL DGD desteği ve 8 TL PDO Destek Primi uygulanacak.

Yeni fiyatlar ve destekleme ödemeleri, yarından itibaren yürürlüğe girecek ve üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında desteklenmesine katkı sağlanacak.