Fransa'nın Strazburg kentinde çiftçiler traktörleriyle, Avrupa Birliği'nin (AB) bitkilerde genom düzenleme teknolojileri kullanımının serbest bırakılmasına yönelik teklifini Avrupa Parlamentosu'nun (AP) binasının önünde protesto etti.

Strazburg kentinde 2 ayrı çiftçi grubu, AP binasının önünde gösteri düzenledi.

Çiftçiler, AB ülkelerinde bitkilerde genom düzenleme teknolojileri kullanımının serbest bırakılmasına yönelik teklifin AP'den geçmesini istemediklerini ifade etti.

BFMTV kanalının haberine göre, gösteriye bazı çiftçiler arı ve inek kostümüyle katılırken, 20 kadar çiftçi traktörleriyle geldi.

Aynı alanda toplanan bir diğer çiftçi grubu da Fransız kurallarına aykırı yetiştirilen ürünlerin ithal edilmesine tepki göstermek için protesto etti.

AB Komisyonu, tarımsal üretimi artırmak ve gıda sistemini daha dayanıklı hale getirmek için yeni genom düzenleme teknik ve teknolojilerine izin verecek düzenleme teklifini açıklamıştı.

Açıklamada, yeni genom tekniklerin iklim değişimine ve zararlı böceklere karşı dayanıklı, daha az gübre ve tarım ilacı gerektiren, yüksek verimlilik sağlayan bitkilerin yetiştirilmesine imkan sağladığı belirtilmişti.