Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ciddiyetsizlikte dibe vurmanın ne olduğu bu hükümet döneminde gördüklerini söyleyerek hükümete eleştirilerde bulundu.

Vergi dilimleri konusunda yaşananlara değinerek, dedikoduların başını alıp gittiği, sendikaların eylem yaptığı konu hakkında hükümetten hiçbir açıklama yapmadığına işaret eden Erhürman, bunu ciddiyetsizlik olarak niteledi ve vergi düzenlemelerinin neden sır perdesi içinde tutulduğunu sordu,

Kamuoyunu günlerdir meşkül eden KTMMOB Yasası değişikliğiyle ilgili tartışmaların dün gece geç saatlerde Başbakanlık’tan yapılan “yasa değişikliğine gerek yoktur” açıklamasıyla son bulduğuna dikkat çeken Erhürman, öncelikle, yasa değişikliği yapılacaksa hükümetin taslağı Meclise getirmesi gerektiğini ifade etti.

Yasa değişikliğine gerek yoksa neden gereksiz açıklamalar yapıldığını soran Erhürman, ülkede her şeyin “üstünden kaçtığını” söyledi ve hükümetten sorulan sorulara cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede herkesin maaş artışından çok hayatın ucuzlatılmasını istediğini ifade eden Erhürman, ülkede sosyal patlama ihtimallerine değinerek, üniversite mezunu birçok kişinin düz işçi olarak Güney Kıbrıs'ta çalışmak için iş aradığına ilişkin araştırmaları aktardı. Erhürman, hükümetin bu konuda artık bir şeyler yapması gerektiğini belirtti.

Tufan Erhürman, BM Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatmasıyla ilgili raporu dün onaykamasına değinerek, Kıbrıs’ta federal çözüme atıf yapılan raporun önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının dünyadan kopmadan, gerçeklik içinde ve gerçeklerle yüzleşerek BM Güvenlik Konseyi raporlarına göre hareket etmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “siyasi eşitliği” gerekçe göstererek, masadan kaçan Rum Liderin yaptıklarını dünyaya anlatarak sonuç odaklı müzakere zorlamak yerine toplumun Sarayönü'ne daha da hapsedildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü yeni siyaseti eleştirerek, yabancı basına yaptığı son açıklamalara işaret eden Erhürman, hükümetten ciddiyet istedi.

-Arıklı

Hükümet adına söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, vergi dilimleriyle ilgili Maliye Bakanının açıklama yapacağını, kendisinin KTMMOB ile ilgili soruya cevap vereceğini ifade etti.

KTMMOB'ya CTP döneminde siyasi iradeyle verilen vize yetkisinin dünyanın hiçbir yerinde görülmediğine işaret eden Arıklı, şimdi de bir siyasi iradenin bunu düzeltirken amacının ülkeye çağdaş bir yapı denetim sistemini getirmek olduğunu belirtti. Arıklı, bu konuda yasa önerisi getireceklerini kaydederek, gelecek her türlü görüşlere açık olduklarını söyledi.

Arıklı, devlet ve uluslararası yatırımların önünü açmak için bu düzenlemenin yapılmasının düşünüldüğünü belirtti.

Konuşma sırasında Arıklı'nın Erhürman ve bazı milletvekilleriyle arasında karşılıklı konuşmalar ve tartışmalar yaşandı.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, vergi dilimlerinin en geç 31 Ocak’a kadar belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, asgari ücretle bağlantılı süreci anlattı.

Şan'ın süreç sırasında çıkan dedikodulara değinmesi sırasında milletvekilleriyle karşılıklı konuşmalar ve tartışmalar yaşandı.

Alişan Şan, yaşananlarda dolayı üzüldüğünü ifade ederek, halktan bakanlığı adına bir sıkıntı olduysa özür diledi.

UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek de, söz alarak, iç tüzüğün 62. Maddesine göre söz alanların tüzüğe uymasını istedi. Dinçyürek, tüm milletvekillerini saygıyla dinlediklerini ancak 62. madde çerçevesinde verilen konuşma hakkının, güncel konuşmalardan farklı olduğunu unutmamak gerektiğini kaydetti.

-Erhürman

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, 62. Maddeyi iyi bildiklerini ifade ederek, tüm konulara cevap vermesi gereken başbakanın sağlık nedenlerinden dolayı Meclis'te olmadığını ancak Başbakan Yardımcısının da salonda olmamasından dolayı bir bakan olarak eleştirileri yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ise KTMMOB ile ilgili Başbakan açıklamasından haberdar olmadığını belirtti.

Usülü bozanın muhalefet değil hükümet olduğunı kayden Erhürman, “Verecek cevapları yoktur.. O halde halk adına sorduğumuz sorulara kim cevap verecek?” dedi.