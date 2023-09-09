Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) komutanlığına atanan emekli Korgeneral Yeorgios Cicikostas dün görevi devraldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törende Cicikostas’tan RMMO’nun “sürekli tetikte ve üst düzey hazırlık durumunda olmasını ve harekât kabiliyetini artırma çabasını devam ettirmesini” istedi.

Alithia’nın haberine göre Hristodulidis “güvenliği ve yarı işgal altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma ve Millî Muhafız Ordusu’nun harekât hazırlığını ve caydırıcılık kabiliyetini güçlendirmeye katkıda bulunma görevini devralıyorsunuz” diyerek seslendiği Cicikostas’tan, Rum yönetiminin savunma ve güvenlik konularındaki politikasını icra ederken insan merkezli hareket etmesini istedi.

Hristodulidis konuşmasında Türk kuvvetlerinin “kısa süre önce Pile’de olduğu gibi, işgali altındaki toprağı genişletme ve yeni emrivakiler yaratmaya çalıştığı” bir dönemden geçmekte olduklarını savundu, bunun, RMMO’nun en üst seviyede hazırlık durumunda olmasını ve harekât kabiliyetinin yükseltilmesini gerektirdiği iddiasında bulundu.

Rum haber kaynakları Yeorgios Cicikostas’ın RMMO komutanlığını Dimokritos Zervakis’tan, RMMO’nun Delikipo’daki “Stelios Kalburcis” kışlasında dün 18.00’de düzenlenen devir teslim töreni ile devraldığı bilgisini verdi.