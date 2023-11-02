Ciaran Fırtınası İngiltere ve Fransa kıyılarında etkisini göstermeye başladı.

İngiltere ve Fransa kıyılarına ulaşan Ciaran Fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Bölgenin on yıllardır tanık olduğu en şiddetli hava olayının Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilemesi bekleniyor.

Ciaran Fırtınası sebebiyle son günlerde yoğun sağanak yağış ve sel uyarıları yapıldı. Çarşamba akşamı İngiltere kıyılarına ulaşan fırtına, perşembe sabahı Fransa'nın kuzey kesimlerinde etkili oldu.

Fransa'nın kuzeyinde saatte 200 km'ye yaklaşan fırtına çok sayıda elektrik kesintisine ve ağaçları devrilmesine neden oldu. Bretonya bölgesinde 1.2 milyon kişiye elektrik verilemediği bildirildi.

Fransa'da toplamda 24 farklı bölgede turuncu alarmı verilmiş durumda. Turuncu alarmı şiddetli fırtına ve sağanak yağışla ilgili risklere karşı uyarı anlamı taşıyor.

Yine ülkenin kuzeyinde, bazı noktalarda ağaçların devrilmesi nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Morbihan, Côtes-d'Armor ve Manche bölgelerinde insanlara araçlarını kullanmamaları, ormanlık alanlara girmemeleri ve deniz kıyılarından uzak durmaları tavsiye ediliyor.

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi ise saatte 130 km'yi aşan fırtınanın çarşamba gecesi ve perşembe günü boyunca kıyı bölgelerinde etkili olacağı uyarısında bulundu.

Özellikle Manş Adalarında fırtınayla birlikte şiddetli yağışların olacağı uyarıları yapılıyor.