Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkarak tutuklanan Chukwuebuka Kennedy Ibekwe bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ümiz Karagöz olguları aktardı. Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Ortaköy’de Ahmet Mutallip Caddesi boyunca RB 702 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru kullanan zanlı Chukwuebuka Kennedy Ibekwe’nin seyrettiği yol üzerinde bulunan Etik Hastanesi yol kavşağına geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşısından aynı cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Servet Yıldırım yönetimindeki TLA 237 plakalı salon aracını sağ ön kısmına sol ön kısmı ile çarpması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Gönyeli Karakoluna celp edilen zanlının pasaportu temin edildikten sonra yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 487 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının neden olduğu kazanın ciddi maddi hasarla sonuçlandığını, ancak kullandığı aracın sigortasının, seyrüseferinin olmadığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.