CHP, 31 Mart 2024’te Türkiye’de yapılacak yerel seçimde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterdi. İmamoğlu, seçim kampanyasının startını, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle verdi.

“İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla düzenlenen törende konuşan İmamoğlu,"31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel törende yaptığı konuşmada de, "Tam ve sivil bir anayasamız yok ama değiştirilemez ilk dört maddesiyle, bayrağıyla, vatanın tanımıyla, yurttaşlığın tanımıyla, hepimizin üzerinde mutabık olduğu maddeleriyle bir anayasamız var." dedi.

Türkiye'nin 100 yıllık bir Cumhuriyet olduğunu, 2 bin 200 yıllık devlet geleneğinin bulunduğunu ifade eden Özel, bir milletin devlet olması için ordusunun, ülkesinin sınırlarının, kendisine ait parasının ve anayasasının bulunması gerektiğini vurguladı.

Özel, Türkiye'de herkesin çok memnun olduğu ve üzerinde tam mutabık kaldığı bir anayasanın olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tam ve sivil bir anayasamız yok ama değiştirilemez ilk dört maddesiyle, bayrağıyla, vatanın tanımıyla, yurttaşlığın tanımıyla, hepimizin üzerinde mutabık olduğu maddeleriyle bir anayasamız var. O anayasa hepimize yetkiler, görevler, sorumluluklar veriyor ve değiştirilene kadar hepimizi bağlıyor, tüm kurumları, tüm kişileri, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bağlıyor. Eğer siz, anayasanın bir maddesini yok sayar, 'Benim için yok.' derseniz bir başkasının, bir başka maddesini tartışmaya açmasını kabullenirsiniz. Maalesef öyle bir dönemde üretilmiş öyle yapay bir krizle karşı karşıyayız ki birileri çıkıyor ve anayasamızın bir maddesi için 'Bu madde benim için yoktur.' diyor. Sebebi, kendi kini, kendi güttüğü kin davası, kendi güttüğü kan davası."

Gezi Parkı davasında yargılananları hatırlatan Özel, Türkiye'nin en köklü iki ailesinin CHP ve İBB olduğunu söyledi. Bu iki ailenin ortak bir evladının da Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman olduğunu dile getiren Özel, davanın diğer sanıklarını da selamladı.

Özel, İstanbul'da hem parti örgütüyle hem İBB çalışanlarıyla karşı karşıya geldiği ilk büyük törende olduğunu belirterek, genel başkanlığa seçildikten sonra ilk olarak Sarıyer'deki Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılışına katıldığını anlattı.

Deniz kıyısından başlayan fidanlığın 185 bin metrekarelik alanda yer aldığını söyleyen Özel, "İlçe belediye başkanımız dedi ki: 'Yıllardır bana şunu dediler. Gel buraya, belediye binanı yapalım. Gel buraya, sana da bir konut yapalım. Bir lojman yapalım. Biz burayı yerleşime açalım.' O direndi, belediye meclisi üyelerimiz direndi. İstanbul'un imdadına Ekrem İmamoğlu yetişti." diye konuştu.

Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirten Özel, "'Bu ikiyüzlülüğe artık yeter.' diyoruz. Artık bu yalana, bu kibre, bu ikiyüzlülüğe yeter. Artık biz hep beraber bu güzel ülkenin başta kurucu değerlerine, kurucu kadrolarına, Cumhuriyet'in temel niteliklerine, laikliğe, anayasaya, gençlerimize, kentlerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, herkesi 14 Ocak'ta Ankara'da yapacakları mitinge davet etti.

CHP olarak Türkiye'ye bağımsızlığı, çok partili rejimi ve parlamenter demokrasiyi getiren bir parti olduklarını anlatan Özel, Türkiye'nin ilk kez tanıştığı birçok yerel yönetim hizmetinin geçmiş yıllarda kendi partilerinden olan belediye başkanları tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"Biz hizmeti tabana, hizmeti İstanbul'a, hizmeti 16 milyon kişiye yayıp birtakım çıkar çevrelerinin artık İstanbul'un kanını emmesine mani olduk. Hesabına kitabına güvendiğimiz her şey gösteriyor ki çok basit bir hesapla İstanbul'a yapılan hizmet, bir önceki döneme göre dolar bazında yarı fiyatına yapılan hizmet olarak tam iki katına çıkmış."

Geçmişte israf ve kayırmacılıkla tükenen kaynakların 16 milyon İstanbulluya hizmet olarak döndüğünü savunan Özel, "Eskiden olup da şimdi olmayan nedir diye bakarsanız örneğin pandemide hepimiz canımızla uğraşırken, hepimiz anamızın, babamızın, çocuğumuzun durumunu düşünürken birileri İstanbul'u düşündü, bizleri düşündü. O trafiğin azaldığı, bazen durduğu günlerde İstanbul'un altını üstüne getirip bütün altyapıyı yenilediler." dedi.

Özel, sözlerini "Hiçbir adaydan çekincemiz yok. İstanbul'u bir 5 yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek Ekrem İmamoğlu'nu hepinizin huzurunda buraya davet ediyorum." diyerek tamamlandı.

- "İstanbul'u yeniden kazanacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir kez daha İBB Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı için katılımcıların karşısında olduğunu söyledi.

Seçildiği 2019'da kentte köklü bir değişim gerçekleştirmeyi başardıklarını dile getiren İmamoğlu, "31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız ve Allah'ın izniyle de daha büyük işler başaracağız." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'da 5 yıl içinde yaptığı çalışmaları anlatarak, bütün zamanların en büyük ulaşım atılımını başlattıklarını ve kentin altyapı sorunlarını çözdüklerini kaydetti.

Kentin daha yeşil olması için dev yatırımlar başlattıklarını belirten İmamoğlu, "31 Mart 2024, İstanbul'da 5 yıl önce başlattığımız büyük yolculuğun hızlanacağı yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. İstanbul, gelecek güzel günlere doğru daha sağlam, daha kararlı, daha hızlı adımlarla yürüyeceğiz. Amacımız, İstanbul'un 2050 yılını tasarlamaktır." ifadelerini kullandı.