Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’nde İl Başkanlığı yarışını Özgür Çelik kazandı.

Açıklanan sonuçlara göre Çelik 342 oy alırken, Cemal Canpolat ise 310 oyda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Çelik, ‘değişimcilerin’ adayı görüntüsü çizerken, Cemal Canpolat ise Genel Merkez çizgisindekilerin adayı olarak görülüyordu.

Sonuçların açıklanması ardından Çelik’in destekçileri hem Çelik hem de İmamoğlu lehine tezahüratta bulundu ve sloganlar attı.

Canpolat, 2015 ile 2018 yılları arasında CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. 43 yaşındaki Özgür Çelik ise 2018’den bu yana CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İstanbul İl Kongresi, CHP’nin 4-5 Kasım’da yapılacak 38. Olağan Kurultayı öncesi partideki dengelerin nasıl şekillendiğini gösterecek olması açısından kritik bulunuyordu.

Tansiyonun yükseldiği kongrede neler yaşandı?

Haliç Kongre Merkezi'ndeki kongrede, Genel Merkez yanlıları ve ‘değişimciler’ arasındaki mücadele, salona taşındı.

Gün içinde yer yer tansiyon yükseldi. Kongrenin başında, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir konuşma yaptı. Salonda küçük bir grup Kaftancıoğlu’na tepki gösterdi ve yuhaladı. Bazı katılımcılar, "Kayyum gidecek Özgür gelecek” sloganını atarken Kaftancıoğlu, protestolara tepki göstermedi.

Eski CHP il başkanı konuşmasında, “Diyorlar ya CHP kongrelerinde çok ses var. Bu memleketi zaten tek ses bu hale getirdi” dedi. Kaftancıoğlu, İstanbul il örgütüne, kongredeki tüm konuşmacıları “büyük bir dikkatle dinleme çağrısı” yaptı.

İmamoğlu: ““Bu millet CHP’den iktidar olmasını istiyor”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2019’dan bu yana İBB’deki çalışmalarını anlattığı uzun bir konuşma yaptı.

İmamoğlu konuşmasının son bölümünde partide değişimin gerekliliğine dair mesajlar verdi ve “Parti yönetimine olan eleştirileri bir saldırı olarak yorumlamanın asla doğru olmadığını düşünüyorum” sözlerini kullandı.

“Bu millet CHP’den iktidar olmasını istiyor” diyen İmamoğlu, “2024’te yerel seçimleri kazanıyoruz, 2028’de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanıyoruz, sonra 2029’da daha büyük başarılara imza atıyoruz yerel seçimlerde” diye konuştu.

İmamoğlu’nun konuşması yer yer destek alkışları ve sloganlarıyla yer yer ise “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganıyla kesildi.

İlerleyen dakikalarda, geçtiğimiz günlerde bir açılışta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı gerilim kameralara yansıyan Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşmak için kürsüye çıktığında, salonda gerginlik yaşandı.

Avseren’i protesto edenler, konuşmasına engel olmaya çalıştı.

Bu sırada kongre divanından uyarılar yapıldı. Gerginliğin sürmesi üzerine adaylar Çelik ile Canpolat kürsüye çıktı ve sükunet çağrısı yaptı. Salondaki tansiyon, sonraki konuşmalarda da yer yer yükseldi.

İlerleyen saatlerde Kaftancıoğlu tekrar söz aldı ve "Demokrasi zaten budur, eleştiridir, özeleştiridir. Demokrasi fikrin karşısına fikirle karşılık vermektedir" diye konuştu.

Partili kadınların kongrede söz alıp konuşmamasını eleştiren Kaftancıoğlu, "Sevgili kadın kardeşlerim lütfen çıkın, bu kürsüde siz de çıkın konuşun diye söz aldım" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Oğuz Kaan Salıcı, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile CHP Genel Başkanlığı yarışında aday olacaklarını açıklayan İlhan Cihaner ve Örsan Öymen, konuşma yapan isimler arasında yer aldı.

-Adaylar konuşmalarında hangi mesajları verdi?

Salondaki son konuşmaları adaylar yaptı.

İki adayın da konuşması salondan güçlü destek aldı.

Özgür Çelik konuşmasında, "medyada günlerdir adayların kimin adayı olduğu üzerinden yürütülen tartışmaları" eleştirdi.

Çelik, “Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hepimizin genel başkanı. Toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşan genel başkanımızı bu kongre tartışmalarının bir öznesi haline getirmeyi yanlış buluyorum” dedi.

Aynı şekilde Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun isminin bu kongre süreçlerinde tartışılmasını yanlış bulduğunu da söyledi.

Çelik, “İstanbul'u tek merkezden yönetmeyeceğiz, sadece il binasından yönetmeyeceğiz. İstanbul'un her ilçesinde aynı çalışmayı uygulamayacağız. İlçelere göre farklı farklı çalışmalar yapacağız. İstanbul'da üye sayımızı beş yüz binin üzerine çıkartacağız” diye konuştu.

Özellikle salondaki gençlerden alkış aldığı konuşmasının sonunda Çelik, “İstanbul’dan Türkiye’yi aydınlatmaya var mısınız?” dedi ve “Bu düzeni değiştireceğiz” diye konuştu.

Konuşma sırasında sık sık “Gençlik el ele, Özgür Çelik’le” sloganları atıldı.

Cemal Canpolat ise konuşmasında partideki ‘değişimcilerin’ çizgisini sert bir dille eleştirdi.

Canpolat, “20 yıldır bu partide MYK üyeliği, 27 yıldır milletvekilliği yapanlar CHP örgütünü anlayamazlar. Hanginiz ön seçime girdiniz? Hanginiz yüzünüzü sola çevirdiniz?” diye sordu ve “Daha dört gün önce Genel merkez koridorlarında dolaşıp atamayla milletvekili olanlar değişimden bahsedemezler” diye konuştu.

“Pazartesi’den itibaren her belediye başkanı kendi alanında olacak” diyen Canpolat, “AKP’nin devşirme kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız” sözlerini sarf etti.

Canpolat, Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ve Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş’in de kendi listelerinde yer aldığını söyledi.

“Ben devrimci bir gelenekten geliyorum” diyen İl Başkanlığı adayı, “Sağa kucak açma süreci bugünden itibaren bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Canpolat’ın konuşması sırasında “Örgütte liyakat Cemal Canpolat”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.

Bu konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Sonuçlar, KSİ 01.40 civarında açıklandı.

Canpolat ve destekçileri salondan ayrılırken Özgür Çelik sahneye çıkıp bir konuşma yaptı.

Konuşmasında "CHP kongrelerinin kaybedeni olmaz" diyen Çelik, "Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmasını İstanbul’u yeniden kazandığımızda, Türkiye’yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

-Hangi kanat kimi destekledi?

Canpolat, yarışta "Genel Merkez’in adayı" görüntüsü çiziyordu.

Oğuz Kaan Salıcı ismiyle anılan "10 Aralık grubunun" yarışta Canpolat’a destek verdiği görülüyordu. Anadolu yakasındaki bazı ilçe örgütleri ve belediyelerde etkisi olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de Canpolat’ı desteklediği ifade ediliyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde hem Çelik hem de Canpolat’la ayrı ayrı görüştü ve ikisiyle de fotoğraf verdi.

Kılıçdaroğlu yarışta açıktan bir adayı işaret etmedi.

CHP liderinin son Parti Meclisi toplantısında da Canpolat ve Çelik’e “eşit mesafede” olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Canpolat ise adaylık açıklamasında "Genel Başkanımıza saldırarak, itibarsızlaştırarak, siz CHP’ye yeni bir şey yapamazsınız. Biz bu yenileşmeyi birlikte yapacağız" sözleriyle "değişimcileri" eleştirmişti.

Açıklamaya CHP genel başkan yardımcılarından Bülent Kuşoğlu, Eren Erdem ve Zeynel Emre gibi isimler de katılmıştı.

Bütün bunlar ve il kongresindeki atmosfer, Genel Merkez çizgisinin adayının Canpolat olduğuna işaret ediyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve genel olarak "değişimciler" ise Çelik’i destekliyordu.

İstanbul’daki bazı ilçe örgütleri ve bazı ilçe belediyelerinde belirli bir gücü olan Erdoğan Toprak da Çelik’e destek veren isimler arasındaydı.

Toprak büyük kurultayda ise Kılıçdaroğlu’nu destekliyor.

-İstanbul İl Kongresi neden önemli?

CHP'de İstanbul İl Kongresi, birkaç açıdan birçok şehre kıyasla önemli bulunuyor.

Öncelikle 1200 kurultay delegesinin 196’sı İstanbul’dan gelecek. Dolayısıyla İstanbul’daki delegelerin, 4-5 Kasım tarihinde düzenlenecek kurultayda önemli bir ağırlığı olacak.

Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde hem iktidar hem de muhalefet açısından en kritik büyükşehrin İstanbul olacağı düşünülüyor.

Bu yüzden de güçlü ve de yerel seçim kampanyasında İBB adayı ile il örgütü arasındaki uyumu sağlayabilecek bir yönetimin seçilmesi önemli bulunuyor.