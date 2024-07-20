Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkın Partisi’ni ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Özel ve heyeti, Halkın Partisi’ni ziyaretinde, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve parti yetkilileriyle bir araya geldi.

Halkın Partisi Genel Merkezi'nde yer alan görüşmede, heyetler arası toplantı yapıldı. Görüşme sonrası Özel ile Özersay basına açıklama yaptı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, verimli bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, ziyarete teşekkür etti.

Özersay, CHP'nin KKTC'deki tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özersay, Özel ve heyetiyle Kıbrıs konusu ve KKTC’deki partilere eşit mesafede durulması konularını da görüştüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, harekatın 50. yılında yaptıkları resmî temaslar çerçevesinde Halkın Partisi’ni de ziyaret ettiklerini ifade etti.

Barış Harekatı ile adaya barış getirildiğini, belki istenilen anlaşmaya ulaşılamadığını ancak bugün kimsenin burnunun kanamadığına işaret eden Özel, harekat sırasında istense adanın tamamının alınabileceğini ve ilhak edilip Türkiye’ye bağlanabileceğini fakat yapılmadığını, çünkü adaya barış için geldiklerini ve şimdi de barış için uğraştıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkına karşı sözünü tutmayanlara itiraz ettiklerini ve AB’nin Rumları tek başına tam üye almasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, “Eşitsizlik var, o zaman KKTC de AB’ye alınmalı” dedi.

“Çözüm istiyoruz” diyen Özel, 50 yılda haklı davanın tüm yanlarıyla anlatıldığını ve konuşulduğunu ifade ederek, bu yeni dönemde daha cesur adımların atılması temennisinde bulundu.

Halkın Partisi'ni, siyasi duruşu, Atatürk değerlerine sahip çıkmasıyla yakından takip ettiklerini ifade eden Özel, pek çok konuda fikir birlikleri olduğunu belirtti.

İlk ziyaretinde gelemediği Halkın Partisi'ni bu anlamlı günde ziyaret ettiğini belirten Özel, Kıbrıs’ta yapılan son Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine Türkiye'den doğrudan müdahale olduğunu savundu.

“Biz Kıbrıs halkının iradesine de, çözüm kararına da saygılıyız, arkasındayız” diyen Özel, demokrasi ve özgür seçime taraf olduklarını, müdahalelere her zaman karşı duracaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak hep birlikte törenlere katıldıklarını ifade eden Özel, “Kıbrıs’ı da bir bütün olarak sahiplendik” dedi.

Farklı görüşler olabileceğini ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’deki siyasi partilerin tümüyle görüşmesini isteyen Özel, KKTC’nin barış huzur içinde özgür ve güçlü bir ekonomiyle yasamasını istediklerini kaydetti.

Bunun için birlik beraberlik içinde fikirlerin özgürce tartışılması gerektiğini belirten Özel, “Dost ve kardeş ülke olarak hep birlikte gözümüz kulağımız hep burada olacak” diye konuştu.

Özel, "kara liste" olarak nitelediği "KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi yasak kişiler" konusunu da Türkiye'ye dönüşünde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları ilk telefon görüşmesinde gündeme getireceğini söyledi.

Kıbrıs’ın bağımsızlığı, mutluluğu ve huzurunun önemli olduğunu vurgulayan Özel, KKTC’deki misafirperverliğe teşekkür etti. Özel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne "CHP heyetine gereken devlet protokolünü uygulanmadı" eleştirisinde bulundu.