CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin demokratik Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'nde konuşma yaptı.

Yeniden PES Genel Başkanlığına seçilen Stefan Löfven'i ve ekibini kutlayan Özel, Löfven'in zorlu bir süreçte, çok önemli bir görevi başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin, uluslararası alanda birçok kritik sorunun ya tam merkezinde ya da yanı başında olduğunu aktaran Özel, "Demokratik değerlerin savunulması için Türkiye'de büyük bir mücadele vermek durumundayız. Çünkü Türkiye'de demokrasi, insan hakları, seçme ve seçilme hakkı saldırı altında." görüşünü savundu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine değinen Özel, yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan belediye başkanları ile CHP'nin kurumsal kimliğinin saldırı altında olduğunu iddia etti.

Özel, Avrupa ve dünya genelinin aksine yaşanan bütün kaotik ortamda Türkiye'de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi ve sol partilerin yükseldiğini belirten Özel, "Bir Türkiye modeli ile gençleri, işçileri, mağdur olan herkesi örgütleyen, sokağa davet eden, hafta içi çarşamba akşamı İstanbul'da, İstanbul tarihinin en kalabalık, 100 binlik mitinglerini yapan, milyonlarla hafta sonu mitingleri yapan bir sürecin içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Otokrasi mi, demokrasi mi? Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokratların bir arada olduğu koalisyonun bir parçası olan Türkiye mi? Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye mi? Biz Türkiye'nin demokratik Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna ve Filistin ile en derin dayanışmalarımızı ifade ediyorum. Buna ilave olarak dün akşamki yemekte hem Filistin'den hem İsrail'den ilericileri dinledik. Bugün burada bu kürsüde her iki sesi de dinledik. Her türlü düşmanlığın karşısındayız, barışın yanındayız ve şunu biliyoruz, dünyanın bütün demokratları hep birlikte başaracağız."