2013’te yürürlüğe giren Hayvan Refahı Yasası’nda öngörülen suçların gerek soruşturma aşamasında gerekse öngörülen idari para cezalarının uygulanması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların ve yetki karmaşasının kaldırılmasını amaçlayan yasa önerisi Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı ve Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil tarafından sunuldu.

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’yle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulması gerekiyor.