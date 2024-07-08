Çevre Platformu, yarın saat 10.00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapacak.

Çevre Platformu adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri; Dr. Cemal Mert ve Dr. Dt. Osman Erçal, çam köse böceği konusunda adım atılmaması nedeniyle eylem kararı aldıklarını belirtti.

Çevre Platformu’nun gerek sözlü, gerek yazılı, gerekse eylem yaparak çam kese böceği sorunun çözülmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını uyardığı kaydedilen açıklamada, “Bu amaçla önümüzdeki yıl soruna köklü çözüm bulmak üzere Orman Dairesi nezdinde yaptığımız çeşitli toplantılar bakanın ilgisiz tavrı nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Öyle ki, Bakan Hüseyin Çavuş bu tehlikeli gidişe çare olacak adımların hiçbirini atmadı, bundan sonra da atacağı ile ilgili bir çabası görülmemektedir.” denildi.

Gelinen aşamada havadan mücadele ile ilgili hazırlık süresinin çok kısaldığı belirtilen açıklamada, Ağustos ayına kadar bununla ilgili ihalenin sonuçlanmasının gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşmelerin ve hazırlanan protokolün Bakan tarafından sekteye uğratılmasını ve adeta zamana oynanmasını kabul etmiyoruz” denildi.



