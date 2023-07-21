İspanya'nın başkenti Madrid'deki Aldolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda ellerini pistin asfaltına yapıştıran çevreci 2 aktivist, kısa süreliğine hava trafiğini durdurdu.

"Futuro Vegetal" adlı çevreci gruba bağlı olduğunu açıklayan 2 kadın, bugün saat 06.00'da (TSİ 07.00) Madrid'deki uluslararası havalimanında eylem yaptı.

Gizlice uçakların olduğu alana giren 2 aktivist, "32R" kodlu pistte yere oturup, ülkede 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlere atfen "Birlik içindeki halk, siyasi partisiz çalışır" yazılı pankart açtıktan sonra ellerini asfalta yapıştırdı.

Futuro Vegetal'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eylemin amacının, iklim değişikliği krizinin sonuçlarına karşı İspanyol halkına çağrı yapmak olduğu belirtilerek, "Arkadaşlarımız Madrid-Barajas Havalimanı'nın güvenliğinden kaçarak piste ulaştı ve hava trafiğini engellemek için ellerini asfalta yapıştırdı." ifadesi kullanıldı.

Havalimanındaki kontrol kulesinin durumun farkına varmasının ardından hızlı şekilde olay yerine giden jandarmanın, aktivistlerin eylemini sonlandırdığı bildirildi.

Havalimanı yönetimi, eylemin ciddi bir aksaklığa yol açmadığını, uçak inişlerinin "32R" yerine "32L" pistine yönlendirildiğini açıkladı.

Gözaltına alınan ve haklarında "sivil havacılık güvenliğini, insan hayatını tehdit etme ve maddi zarara yol açma" suçlarından soruşturma açılan eylemcilerin, mevcut yasalara göre 45 bin ila 225 bin avro ceza alabileceği belirtildi.

Futuro Vegetal, ellerini yapıştırarak iklim değişikliğine dikkati çekme hedefi taşıyan benzer eylemlerini geçen aylarda Madrid'deki Prado Müzesi ve Meclis binası önünde de yapmıştı.