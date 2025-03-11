Birleşmiş Milletler (BM), gelecek hafta İsviçre’nin Cenevre kentinde, geniş katılımlı formatta düzenlenecek Kıbrıs sorunundaki gayrrıesmi toplantının ayrıntılarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılacak 5+1 gayrıesmi Kıbrıs toplantısı, Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafı ile üç garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla yapılacak.

BM tarafından taslak programa ilişkin paylaşılan bilgi notuna göre, genişletilmiş gayrıresmi toplantı, pazartesi günü Cenevre saatiyle 19.00'da (Kıbrıs saatiyle 18.00) Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri’nin heyet başkanları için vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. Akşam yemeğinde heyet başkanlarına birer kişi eşlik edecek. Yemek öncesinde BM Genel Sekreteri her heyet başkanı ile fotoğraf çekimi yapacak.

Program, 18 Mart Salı sabahı Cenevre saatiyle 9.00’da Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri ile her bir heyet arasında yapılacak ikili toplantılara devam edecek. Genel Sekreter ile yapılacak ikili toplantılarda heyet başkanlarına beş kişi eşlik edecek. Bu toplantıların programlanması için BM doğrudan delegasyonlarla iletişime geçecek.

Ardından Cenevre saatiyle 11.30’da BM’nin Cenevre Ofisi’nde (Palais des Nations) tüm tarafların katılımıyla geniş formattaki 5+1 gayrıresmi toplantı başlayacak. Toplantıda, heyet başkanlarına beş kişi eşlik edecek.

5+1 formattaki gayrıesmi toplantı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin açılış konuşması ile başlayacak ve ardından heyet başkanlarının söz alacak.

Bilgi notunda, BM’nin her heyetin, heyetlerinde kadın katılımcıların anlamlı bir şekilde yer almasını sağlamasını teşvik ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Toplantı başlamadan önce “aile fotoğrafı” düzenlenecek.

Geniş formattaki gayrıresmi toplantının, Cenevre saatiyle 14.30’da tamamlanması planlanıyor.