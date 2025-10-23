Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ) Kurucu Üyesi ve Siyaset Bilimci Hakan Cenapoğlu, “TAM PARTİ, Lefke’den Dipkarpaz’a kadar sokakları inletecek.” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Cenapoğlu, Ada Tv’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtladı.

TAM PARTİ’nin, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini sessiz geçirdiğini fakat arka tarafta büyük bir çalışma ve strateji olduğunu belirten Cenapoğlu, “Biz henüz, araya giren seçim sürecinden dolayı tam performans sokağa inmedik. TAM PARTİ, Lefke’den Dipkarpaz’a kadar sokakları inletecek.” dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Cenapoğlu, mevcut koşullarda

kökleşmiş siyasi partilerin halka verebileceği bir şey kalmadığını, halkın geleceğine bir ışık tutamayacaklarını kaydetti. Cenapoğlu, “Biz son bir yıldır halkın yeni bir siyasi oluşuma ihtiyacı olduğunu söylüyorduk. Şu atmosferde bizim gibi yeni bir oluşum, manifestosuyla, açıklamalarıyla, halkı kucaklamasıyla başarıyı yakalayacaktır.” diye konuştu.

Hükümetin bugüne kadar koltuk derdinde olduğunu, vatandaşın taleplerini değil, yandaşlarının taleplerini yerine getirdiğini ve halkın gerçek sorunlarını görmezden geldiğini öne süren Cenapoğlu, seçim sonuçlarının bu duruma dair çok önemli bir mesaj olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesi gününde hükümetin güven oyunu kaybettiğini savunan Cenapoğlu, aslında vatandaşın gözünde ve gönlünde hükümetin düştüğünü iddia etti.

-“Ülkenin en büyük ihtiyacı, tüm kurumlarımızla yeniden yapılanmak”

TAM PARTİ’nin en temel misyonunun, memleketin iç politikadaki gerçek sorunlarının çözülmesi olduğunu ifade eden Cenapoğlu, şunları kaydetti:

“Ülkenin en büyük ihtiyacı, tüm kurumlarımızla yeniden yapılanmaktır. Memleketin gençlerini kurtarmaktır. Bizim en büyük amacımız bu yeniden yapılanma sürecini başlatmak ve bunun her adımında liyakati esas almaktır. Liyakatsiz atamaların memleketi ne hale getirdiğini herkes görüyor. Memleket hiçbir zaman bu kadar kötü yönetilmedi.”

Seçim sonuçlarından hareketle, hiç kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Cenapoğlu, asıl mücadelenin bundan sonra başlayacağını ifade etti.

“Peşkeşe, kurumların batırılmasına, liyakatsizliğe, gençlerin önünün kesilip yandaşları besleyenlere verilecek asıl cevap erken genel seçimde olacaktır.” diyen Cenapoğlu, vatandaşlara, “erken genel seçimde verilecek cevabın çok daha önemli ve etkili olacağı” mesajını verdi.