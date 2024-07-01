Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti (TC) yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen A Level sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrenciler için toplam 55 kontenjan ayrıldığını duyurdu.

Celebi yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında 13 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan iş birliğine yönelik mutabakat zaptı uyarınca, A Level sınav sonuçları ile TC üniversitelerinde yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler için talep edilen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı YTB kontenjanlarının belirlenerek, kendilerine bildirildiğini kaydetti.

-Toplam 55 kontenjan

Çelebi, söz konusu mutabakat kapsamında, Türkiye Burslusu statüsünde, TC yükseköğretim kurumlarında eğitim almak üzere, KKTC uyruklu, A Level sınav sonuçlarına sahip öğrenciler için YTB Tam Burs kapsamında 22 farklı bölümde 45 kontenjan, YTB Yerleştirme Bursu kapsamında ise 8 farklı bölümde 10 kontenjan olmak üzere toplam 55 kontenjan ayrıldığını belirtti.

-Öğrencilerden yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuçları da istenebilecek

Bu doğrultuda kontenjanların alanları ile adayların tercih edebilecekleri üniversite/fakülte/bölüm listelerinin belirlendiğini ifade eden Çelebi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için A Level sınav sonuçlarına göre YTB kontenjanlarından yararlanacak öğrencilerden; A Level sınav sonuçlarının yanında yabancı dil düzeyini gösteren TOEFL IBT, IELTS ve SAT sınav sonuçlarının da istenebileceğine dikkat çekti. Çelebi, istenen sınav puanlarının, üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösterdiğini kaydetti.

Belirlenen kontenjanlar için başvuru kılavuzu, başvuru koşulları ve başvuruda istenecek olan belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sayfasında (http://www.mebnet.net/) daha sonra duyurulacağını ifade eden Behcet Çelebi, tüm öğrencilerin başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmelerini diledi.