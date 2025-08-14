Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, yapay zeka destekli trafik kameraları ile denetim sistemi hayata geçirilmesinin çağın gereği olduğunu kaydederek, bu kameraların amacının para toplamak değil can kurtarmak olduğunu söyledi.

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi yaptığı yazılı açıklamada, artan trafik kazalarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve trafik kurallarına uymamanın bu kazaların başlıca nedenleri arasında olduğunu söyledi.

Trafik kurallarına gönüllü olarak uymanın vatandaşların görevi olduğunu vurgulayan Çebi, bunun sadece ceza almamak değil can güvenliği için önemine değindi.

Çebi, devletin sorumluluklarını “Yapay zeka kameralarını şeffaf bir şekilde, amacı ve kapsamı net açıklanarak devreye almak, toplanan verilerin özel hayatın gizliliğine saygılı şekilde saklanması ve sadece trafik güvenliği amacıyla kullanılması, yolların bakımını yapmak, aydınlatmaları iyileştirmek, yol işaretlerini netleştirmek, güvenli kaldırımlar, bisiklet yolları ve yaya geçitleri oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek için trafik eğitim kampanyaları düzenlemek” olarak sıraladı.

“Hem denetim isteyip hem de denetime karşı çıkmak bir çelişkidir. Kazaların önüne geçmek için hem vatandaş hem devlet üzerine düşeni yapmalıdır.” diyen Çebi, yapay zeka kameraların amacının para toplamak değil can kurtarmak olduğunu vurguladı.