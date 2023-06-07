Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Öğretmen sendikalarının eylemlerine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasasıyla ilgili bir eylem olduğunu düşünmüyoruz. Defalarca, yasayla ilgili sıkıntılarını sorduğumuz zaman cevap alamadık” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Akademik Takvimi aksatan uzun bir süreç yaşandığına işaret ederek, “Şu anda sınavların dışındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Yarın karnelerimizi veriyoruz” dedi.

“BİZ DİYALOG TARAFINDAYIZ”

“Sürece uygun bir tavır içerisindeyim ve ne söylersem de arkasındayım” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, sendikaların ‘yasayı uygulatmayacağız’ deme lüksü olmadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, “Sendikaların, beğenmedikleri, şikayet ettikleri noktalar varsa gündeme getirirler ve konuşuruz. Biz diyalog tarafındayız” diye konuştu.

“SENDİKALARIN HAYAL EDEMEYECEĞİ DÜZENLEMELER YAPTIM”

Yasada sendikaların hayal edemeyeceği düzenlemeler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bana göre, yasadan çok memnunlar. Benim bütün çevrem öğretmen, onlar üyeleri ile görüşüyor ben de çevrim ile görüşüyorum” ifadelerini kullandı.

“ONLAR EYLEM YAPARKEN, BİZ ONLARIN 15 YILLIK TALEBİNİ YAPTIK”

Atatürk Öğretmen Akademisi’yle ilgili yapılan düzenlemenin sendikanın 15 yıllık talebi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Onlar eylem yaparken, biz onların 15 yıllık talebini yaptık” dedi.

Çavuşoğlu, “Bizimle birlikte çalışmaları halinde yasada eksik kalan maddeler varsa güncellemeye hazırız” açıklamasını da yaptı.

ATUN’UN ÖNERİSİ... “SUNAT BEY’İN ÖNERİSİ BUGÜNE KADAR GÜNDEME GELMEMİŞ BİR KONUYDU”

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa, Meclis Genel Kurul’unda görüşüldüğü esnada Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun’un önerisi nedeniyle UBP ikiye bölünmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Yaklaşık, bir yıldır bu yasayı çalışıyoruz. Tartışmalar yapıldı, eylemler yapıldı, kapılar kırıldı. Sunat Bey’in önerisi, bugüne kadar gündeme gelmeyen bir konuydu. Anayasal hakkıdır, öneri verebilir. Ancak, öneriye yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Bu yüzden bana göre uygun değildi. Meclis’te de yaptığım açıklamada, buna hazır olunmadığını söyledim ve oyumuzu kendi görüşümüze göre kullandık” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Atun’un ilkokullarda din dersi öğretmenlerinin de branş öğretmeni olması için bir öneri verdiğini dile getirerek, “Hem buna hazır değiliz hem de bu maddenin geçmesi toplumsal barış anlamında bizi sıkıntıya sokabilirdi” değerlendirmesini yaptı.

“ÇADIRA BEN HEP KARŞIYDIM”

Bakan Çavuşoğlu, ‘Çadır bu ülkenin gerçeğidir, bununla yüzleşeceksiniz’ şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine “Çok doğru söylemişim... Çadıra ben hep karşıydım. Çadır geçici bir süre içindi ancak iklim koşulları 10-15 günü kullanılmasına da müsaade etmedi. Bu çadır kararını bakanlık vermiş gibi görülebilir ama bu karar alındığı zaman okul idareleri, okul aile birlikleri ve sendika temsilcileriyle birlikteydik. Çadır seçeneği hep birlikte ortaya koyuldu” diye konuştu.

Çavuşoğlu, “Eğer gelecek yıl okullarımız güvenli değilse, ‘ikinci eğitim’ de artık ülkemizin bir gerçeği olacaktır. Sendikalar, bu seçeneği kullanmayacaksa, alternatifi söylemelidir. Bana göre, ‘ikinci eğitim’ tek seçenektir” dedi.