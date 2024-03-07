Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Çavuşoğlu, kadınların hayatın her alanında etkin bir biçimde rol almaları ve karar alma süreçlerine aktif katılımının, bir toplumun gelişimindeki anahtar faktörlerden olduğunu vurgulayarak eşit fırsatlara sahip olmaları için mücadele etmek gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, emekleri, azimleri ve fedakarlıkları ile toplumların yapısını güçlendiren kadınların, aile birliğinin temelini oluşturduğuna işaret ederek "Kadınların etkin bir şekilde rol almadığı toplumlar ise ilerlemekte ve gelişmekte zorluk yaşamaktadır." dedi.

Bu nedenle, kadınların hayatın her alanında etkin bir biçimde rol almaları ve karar alma süreçlerine aktif katılımının, bir toplumun gelişimindeki anahtar faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu,

özellikle, eğitim alanında sorumluluk üstlenen kadınların özverili çalışmaları ve liderliklerinin, geleceği şekillendirmede önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların haklarını ve kazanımlarını kutlamakla birlikte, karşılaştıkları zorlukları da ön plana çıkaran önemli bir gündür.

Bu noktada, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdiği, şiddetin önüne geçildiği ve ekonomik özgürlüklerinin arttığı bir düzen için birlikte hareket etmeli, karşılaştıkları sorunları ele alarak çözüm yolları bulmalıyız.

Daha adil bir dünya istiyorsak, kadınlara hak ettikleri değeri göstermeli ve toplumda eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için mücadele etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle mesajıma son verirken, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor ve verdikleri mücadelede yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum.”