Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen ve büyük yıkımların yaşandığı Göksun’u ziyaret ederek, ilçede Afet Koordinasyonunu yürüten Batman Valisi Ekrem Canalp’ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Göksun Belediyesi kapalı pazaryerinde kurulan çadır kenti ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sason Kaymakamı Murat Mete koordinesinde Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gökten Üç Elma” tiyatro ekibinin depremzede çocuklar için hazırladığı oyunun bir bölümünü izledi.

Bakan Çavuşoğlu, çocuklarla sohbet ederek çadır kentte kalan vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.