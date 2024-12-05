Tarım Bakanı Çavuş’tan 5 Aralık Dünya Toprak Günü mesajı...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, toprakların korunması ve iyileştirilmesi için bilimsel yöntemlerle projeler geliştirmeye, bilinçlendirme çalışmaları yapmaya ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Çavuş, 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde yayınladığı mesajda, toprağı koruma ve verimli kullanma bilincinin daha da yaygınlaşmasını temenni etti.

Toprağın, yaşamın temeli ve doğanın insanlara sunduğu en değerli armağanlardan biri olduğunu kaydeden Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, “Sağlıklı topraklar, yalnızca tarımsal üretimin değil, tüm ekosistemin devamlılığı için vazgeçilmezdir” dedi.

Dünya Toprak Günü’nde toprağın değerine bir kez daha dikkat çekildiğini, toprakların korunması, tarımsal verimliliğin artırılması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için vatandaşlara düşen sorumlulukların bir kez daha hatırlatıldığını kaydeden Tarım Bakanı Çavuş, şöyle devam etti:

“Toprak, doğal yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçası olup, sadece tarımsal üretimin değil, tüm ekosistemin temel taşıdır. Toprağa verilen değer geleceğe yapılan yatırımdır. Unutmayalım ki toprak yoksa hayat da yoktur.”