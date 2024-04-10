Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde dolu, sel ve fırtınadan dolayı zarar gören tarımsal üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sınırüstü, Aygün, Akova ve Boğaziçi köylerinde dolu yağışından olumsuz etkilenen tarımsal arazilerin tespit çalışmalarına katıldı.

Zarar tespit çalışmalarına Çavuş'un yanı sıra Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkan ve temsilcisi, Geçitkale Tarım Dairesi Sorumlusu, İskele Tarım Dairesi yetkilisi ve ürünleri zarar gören üreticiler de katıldı.

Ülkede tarımsal üretimin devamlılığı açısından önem arz eden doğal afet zararlarının en kısa sürede tazmin edilmesi hususunda titizlikle çalıştıklarını belirten Çavuş, açıkta üretilen sebze ve meyvenin kendi bakanlığı döneminde sigorta kapsamına dahil edildiğini hatırlattı.

Çavuş, ülke genelinde zarar gören tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.