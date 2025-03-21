Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ormanlara sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Çavuş mesajında, kuzey yarımkürede ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart’ın, aynı zamanda tüm dünyada ormanların önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Ormancılık Günü olarak kutlandığını belirtti.

Ormanların, sadece oksijen kaynağı olmadığını kaydeden Çavuş, ormanların biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyonun önlenmesi, su kaynaklarının dengelenmesi ve doğal afetlerin etkilerinin azaltılması gibi kritik işlevleriyle hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın orman varlığını artırmak, yangınlarla mücadele etmek ve doğal ekosistemleri korumak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Çavuş, 2023-2024 üretim sezonunda 510 bin fidan yetiştirilirken, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 160 bin fidan dikimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çavuş, askeri birliklere ve çeşitli kurumlara tahsis edilen 350 bin fidanın, ülkenin yeşil dokusunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

-“Ekipler 26 orman ve arazi yangınına anında müdahale etti”

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, yangın hazır kuvvet ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yaparak yıl boyunca meydana gelen 26 orman ve özel arazi yangınına anında müdahale ettiğini söyleyen Çavuş, 954 km uzunluğundaki orman yolu ve yangın emniyet şeridi temizliği tamamlanarak yangın riskinin azaltıldığını kaydetti.

Orman zararlılarıyla mücadele konusuna da değinen Çavuş, çam kese böceğiyle biyolojik mücadele kapsamında, Taşkent Doğa Parkı iş birliğiyle kurulan laboratuvarda 5 bin adet Calosoma sycophanta predatör böceği üretilerek ormanlara salındığını ifade etti. Bakan Çavuş, bu üretim kapasitesini 2025 yılında 15 bin adete, 2026 yılında ise 25 bin adete çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Çavuş, mesajında “Ormanlarımıza sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmaların artarak devam edeceğini vurguluyor, doğaya duyarlı tüm vatandaşlarımızı daha yeşil bir gelecek için birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.