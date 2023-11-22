Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambasedos isimli casinoda oyun oynayan Muhammed Ali Sammaroğlu’na yardım ederek, 5 bin dolar çalmasını sağlayan slot oyun sorumlusu Abdullah Ishak Yetmez tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Ali Kamalı aktardı.

Polis, zanlının 6 Kasım 2023 tarihinde Girne’de işlenen “Müstahdem Tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Muhammed Ali Sammaroğlu’nun Girne’de faaliyet gösteren Les Ambasedor isimli casinoda slot oyun sorumlusu olarak çalışan Abdullah Ishak Yetmez’in yardımı ile 5 bin dolar çaldığını söyledi. Polis, 6 Kasım’da meydana gelen olayın ardından yapılan şikayet üzerine ilk etapta zanlı Muhammed Ali Sammaroğlu’nun tutuklandığını ve mesele ile ilgili teminata bağlandığını açıkladı. Polis memuru, suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Abdullah Ishak Yetmez’in de soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.