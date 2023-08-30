Türkiye’nin doğu illerini kapsayan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Adıyaman merkezli deprem yaralarının sarılmasına "Casino İşletmecilerinin duyarlılığının sürdüğü" bildirildi.



Casino İşletmecileri Birliği’nin (CİB) bölgeye nakit para yardımlarının 16 milyon liraya ulaştığı açıklandı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek çalışmalarını Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yürüten Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nu (KTDP) ziyaret ederek, Koordinatör Erçin Tekakpınar’a 1 milyon liralık bir bağış çeki daha takdim etti. CİB son aylarda 10 ve 5 milyon liralık iki yardımı daha Dayanışma Platformu’na ulaştırmıştı.

-Sarıçiçek



CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek de yaşanan felaketin bilinciyle sektör olarak ilk günlerden itibaren yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını, sektör sahip ve çalışanlarının ferdi yardımları yanında Birlik olarak aldıkları karar çerçevesinde toplamda 16 milyon liralık nakit katkı sağladıklarını anlattı.

Sarıçiçek diğer sektör temsilcileri tarafından vaat edilen yardımların Platforma ulaştırılmasında sıkıntılar yaşanmakta olmasına karşın turizm sektörünün önemli paydaşı olarak Casino İşletmecilerinin ilk günün heyecanı ile deprem yaralarının sarılmasına olan duyarlılıklarının sürmekte olduğunun bilinmesini istedi.