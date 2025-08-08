Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

-ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü tedbir amaçlı boşaltıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.

Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Tüm tedbirleri almış durumdayız. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personelle Çanakkale merkez ve Bayramiç'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilerek, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yaşlı bakım merkezindeki vatandaşlar tahliye edildi

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." bilgisi verildi.

Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahalenin devam ettiği aktarılan valilik açıklamasında, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyeleri gerçekleştirilmiştir." denildi.

"Şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."

Vali Toraman, Çanakkale merkez Sarıcaeli köyündeki yangına havadan 8 uçak ve 4 helikopter, karadan da 46 arazöz, 4 dozer ve kurumların makina imkanlarıyla karadan müdahale edildiğini kaydetti.

Havalimanı pisti geçici olarak kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

-Yangınına müdahale eden itfaiye aracı alevler arasında kaldı

Öte yandan, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ettikleri sırada rüzgarın ters dönmesi üzerine itfaiye aracı alevlerin içinde kaldı.

Olay nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

-Vatandaşlar, orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek oluyor

Vatandaşlar da ekiplerin yangın söndürme çalışmasına destek veriyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi personeli ve vatandaşlar, hastanenin önüne bağladıkları hortumla yangına müdahale ediyor.

-Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 köy boşaltıldı

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

-TC Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin müdahalesi devam ediyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Çanakkale'de yükselen alevlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımız, Yeşil Vatan için aralıksız görev başında." ifadeleri kullandı.