Çamlıköy'de, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük alan içerisindeki 210 adet çam ağacı ve maki bitki örtüsü yandı.

Polis, yangının, elektrik trafosunun kısa devre yapıp kıvılcımların kuru otları tutuştırması sonucu çıktığını açıkladı.

Yangına polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel, bölge halkı traktörlerle müdahale etti.

Yangın sırasında, yangın söndürme çalışmalarına katkı koyan bir traktörün lastiği yanarak hasar gördü.

Soruşturma devam ediyor.