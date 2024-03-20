Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Orman Dairesi Müdürlüğü ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğiyle çam kese böceğiyle mücadele kapsamında terminatör böcek üretimine başlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’ye gönderilen 10 bin terminatör böceğin bir kısmı anaç olarak laboratuvara alındı ve yumurta elde edildikten sonra doğaya salındı. Kalan böcekler ise direkt doğaya bırakıldı. Laboratuvarda yetiştirilen larvalar da yaklaşık 20 gün sonra doğaya salınacak.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlıları Mücadele Daire Başkanlığı Ormancılık Karantina Şube Müdürü Özgür Toprak da hazır bulundu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Dr. Reşat Değirmenci de yetkililerle laboratuvarı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.