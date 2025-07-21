(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Berke Uçar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı. Polis, 4 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa, Ortaköy'de faaliyet gösteren faaliyet gösteren bir işletmede makine mühendisi olarak çalışmakta olan zanlının iş yeri adına Girne’deki bir işletmeden aldığı 5 bin Amerikan Doları'nı şirket muhasebesine teslim etmeyip, zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini açıkladı. Polis, olayın 09.07.2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 300 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.