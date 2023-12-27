Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "müstahdem tarafından sirkat, gümrüksüz mal tasarrufu" suçlarından tutuklanan Volkan Yıldırım bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban olguları aktardı.

Polis, zanlının 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da çalışanı olduğu Mavi Sema isimli kuyucu dükkanının sahibi Hüseyin Levent Özkardeş'lere ait olan ve İstanbul’dan getirmiş olduğu 1.101 gram 14 ayar altın ve 71 adet pırlantayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduktan sonra, Lefkoşa'da Karasu isimli Kuyumculuğun Metropol şubesine 37 bin Dolar karşılığında satarak, 10 Doları Hüseyin Levent Özkardeş'lere verip 27 Doları tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis memuru, olayın 26 Aralık 2023 tarihinde bildirildiğini ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, Karasu isimli Kuyumculuğun Metropol şubesinde 37 adet muhtelif çeşitlerde pırlantaların bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.