Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Ercan Başaran bugün ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Doğukan Can, zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis, 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde, Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Çetinkol Garaj isimli iş yerinde parçacı olarak çalışmakta olan Ercan Başaran’ın dükkan içerisinde satışa sunulmuş olan 2 bin 500 TL değerindeki bir adet beher marka su termostatını mal sahibinden izinsiz alıp dükkan dışına çıkararak çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, su termostatının emare alındığını, zanlının 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlının evinde 28 Ağustos tarihinde arama yapıldığını, avluda bulunan kafeste kilitli vaziyette koliler içerisinde muhtelif miktarlarda araç tamirinde kullanılan parçalar ve muhtelif marka ve miktarlarda motor yağları tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, iş yeri sahibinden alınan bilgide birçok malzemenin eksik olduğunu, kayıp parçaların listesinin hazırlanıp, kendilerine verileceğini ifade etti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.