Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu, “Kıbrıs Türk halkının kaderini değiştiren, onurlu varoluş mücadelesinin dönüm noktası olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Gardiyanoğlu şu ifadelere yer verdi;

“1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs Türk halkı, Rumlar tarafından uygulanan sistematik saldırılar karşısında toplumsal varlığını korumak adına büyük bir direniş göstermiş, tüm baskı ve zorluklara rağmen yılmamış, haklarından asla vazgeçmemiştir.

1963-1974 yılları arasında verilen varoluş mücadelesi, Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkına dayanarak gerçekleştirdiği 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile yeni bir safhaya ulaşmıştır. 20 Temmuz Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkı, kendi kimliğiyle güven içinde yaşayabileceği bir coğrafyaya kavuşmuş; bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur.

20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme iradesinin, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkının simgesidir. Bu tarih, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açan tarihi bir dönüm noktasıdır.

Bugün, Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle barış, huzur ve güven ortamında yaşamını sürdürmekte; toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişimini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin emaneti olan KKTC’yi ilelebet yaşatmak, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüne dört elle sarılarak devletimizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Anavatan Türkiye olmak üzere bu mücadelede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum”.