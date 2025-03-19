Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla Lefke ve Güzelyurt bölgesini ziyaret ederek Sosyal Hizmetler Dairesi personeli ile bir araya geldi.

Bakan Gardiyanoğlu’na Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, personelin Sosyal Hizmet Günü'nü kutlayan Bakan Gardiyanoğlu personele Engelsiz Yaşam Evi’ne devam eden gençlerin el emeği ürünlerinden hediyeler takdim etti.

Gardiyanoğlu Sosyal Hizmetler'in görünmeyen kahramanlarının emeğinin çok büyük olduğunu ifade ederek, fedakarca çalışan tüm sosyal hizmet memurlarına emekleri için teşekkür etti

-Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de konuşmasında, Dünya Sosyal Hizmet Günü’nün, bu yıl "Kalıcı Refah İçin Nesiller Arası Dayanışmayı Güçlendirmek” teması ile kutlandığını belirterek, büyük bir özveri ve vicdani yükle görevini yerine getiren tüm sosyal hizmet çalışanlarının gününü kutladı.