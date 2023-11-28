California, ABD’de kansere neden olan gıda katkı maddelerini yasaklayan ilk eyalet oldu.

Amerika’nın Sesi’nde (VOA) yer alan habere göre California, gıda üreticilerini hedef alan ve halk arasında “Skittles yasağı” olarak anılan bir yasa tasarısını geçen ay kabul etti. Bu yasa, kansere yol açabileceği belirtilen dört yaygın katkı maddesini yasaklamayı hedefliyor.

California Valisi Gavin Newsom tarafından onaylanan bu düzenleme, yaklaşık 12 bin gıda ürününün üreticilerini, ürünlerinin tariflerini değiştirmeleri konusunda uyarıyor.

California, kanserle mücadelede çığır açan bir yasa tasarısını kabul etti. California Valisi Gavin Newsom tarafından onaylanan bu yasa, gıda sektöründe köklü değişikliklere yol açacak.

Yasa, eyalet içinde faaliyet gösteren şekerli gıda şirketlerini, ürünlerinin içeriklerini üç yıl içerisinde değiştirmeye zorluyor. Aksi halde bu şirketler, yüklü para cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Düzenleme, başta kanser olmak üzere, bir dizi hastalık ve psikolojik bozuklukla ilişkilendirilen dört yaygın katkı maddesini yasaklıyor ve kamuoyunda "Skittles yasağı" olarak biliniyor. Yasaklanan dört katkı maddesi ise, bromlu bitkisel yağ, potasyum bromat, propilparaben ve kırmızı boya No:3. Yasa, gıda şirketlerine ürünlerindeki bu katkı maddelerini çıkarmaları için üç yıl süre tanıyor.

Çevresel Çalışma Grubu'nun yaptığı bir araştırmaya göre, California'da satılan yaklaşık 12 bin üründe bu maddeler bulunuyor. Daha önceki bir tasarı, Skittles gibi ürünlerde kullanılan titanyum dioksiti de içeriyordu, ancak bu madde eylül ayında yasak kapsamından çıkarıldı. Ancak yasa hala halk arasında "Skittles yasağı" olarak adlandırılıyor.

Yasa destekçileri, bu düzenlemeyi toksik kimyasallara karşı önemli bir adım olarak görüyor. Ancak gıda şirketleri, bu hamleyi kafa karıştırıcı bulduklarını belirterek, düzenlemeler sonrası gıda fiyatlarının artabileceğini söylüyor.

2027'de yürürlüğe girecek olan yasağın, New York ve diğer eyaletlerde de kabul edilmesi bekleniyor.