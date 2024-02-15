“124 okula ait, küçüklü büyüklü 746 binada toplam bin 385 test yapıldı..”

Deprem Denetim Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, deprem dayanıklılık testleri tamamlanan 124 okuldan 46’sının projelerinin vizelendiğini, 41 okulda da ihale aşamasına gelindiğini açıkladı.

124 okula ait, küçüklü büyüklü 746 binada toplam 1385 test yapıldığını belirten Cahitoğlu, proje dosyalarının vizelenerek komiteye iletildiğini, dosyalarla ilgili kararın komite tarafından verileceğini belirtti.

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Deprem Denetim Komitesi toplandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantının ardından Deprem Denetim Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

-“124 okula ait 746 binada 1385 test yapıldı”

Çalışmalarını Başbakan Ünal Üstel'in de talimatlarıyla sürdüren komitenin yegane amacının çocukların güvenli binalarda ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi olduğunu vurgulayan Cahitoğlu şunları paylaştı:

“6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrasında Başbakanlık uhdesinde oluşturulan komitemiz çalışmaları kapsamında, ülke genelindeki 162 okulumuzda KKTC deprem yönetmeliğindeki kurallarına uygun olarak, karot numuneleri TS EN 12504-1'e göre alınmıştır. Basınç dayanıklılık testleri ise TS EN 12390-3 standartlarına göre İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde toplam 124 okulumuzda deprem dayanıklılık testleri yapılmış ve tamamlanmıştır. 124 okulumuza ait, küçüklü büyüklü 746 binada toplam bin 385 test yapılmıştır. Süreç içerisinde güçlendirme projeleri tamamlanan okullarımızın proje dosyaları vizelenerek komitemize gelmekte ve dosya ile ilgili kararı komitemiz vermektedir. Şu ana kadar 46 okulumuz vizelenmiş, 41 okulumuz ise ihale aşamasına gelmiştir.”

Başbakanlık bünyesindeki Deprem Denetim Komitesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Yerbilim Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşuyor.